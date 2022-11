Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Waldeck im Landkreis Waldeck-Frankenberg hat die Feuerwehr die 80 Jahre alte Bewohnerin mit einer Leiter aus dem Haus gerettet. Die Frau wurde bei dem Brand im ersten Stock in der Nacht nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weitere Personen hätten sich nicht im Haus aufgehalten. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.