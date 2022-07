Bei einem Brand in einer Biogasanlage in Bad Wildungen am Mittwochmorgen ist ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei in Korbach mit. Das Feuer war aus bislang unbekannten Gründen in einem Hackschnitzelsilo ausgebrochen. Die Feuerwehr war rund eineinhalb Stunden lang im Einsatz.