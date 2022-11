Ein 19 Jahre alter Mann ist aus einer psychiatrischen Klinik im nordhessischen Haina (Kloster) geflohen. Er sei am Dienstagvormittag von dem Gelände in einen angrenzenden Wald entkommen, teilte die Polizei in Korbach mit. Weniger als zwei Stunden nach der Flucht wurde der Mann im Hainaer Ortsteil Löhlbach entdeckt. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen.