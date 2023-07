Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung bei einem Fest im nordhessischen Korbach ermittelt die Polizei wegen des des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Bei der Auseinandersetzung in der Korbacher Altstadt in der Nacht zu Sonntag wurden mindestens zwei Männer schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Laufe der Nacht seien zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die bei der Aufklärung der genauen Umstände und Hintergründe helfen können.