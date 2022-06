Beim Hantieren mit einer Gasflasche in einem Campingwagen ist auf einem nordhessischen Campingplatz ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein 32-Jähriger schwer verletzt wurde. Binnen kürzester Zeit hätten die Flammen am frühen Freitagabend auf umliegende Campingwagen übergegriffen, so dass insgesamt sieben Campingfahrzeuge vollständig zerstört wurden, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Der 32-jährige wurde mit schweren Brandverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.