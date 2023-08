In einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Eschwege im Landkreis Werra-Meißner ist ein Feuer ausgebrochen - eine Bewohnerin ist gestorben. Die 56-Jährige wurde am Sonntagabend schwer verletzt aus dem Dachgeschoss des brennenden Gebäudes geholt, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte versuchten, sie zu reanimieren, doch sie starb wenig später im Krankenhaus.