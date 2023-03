In Eschwege hat ein Mann in der Nacht auf Dienstag im Innenhof eines Pflegeheims mit einer Soft-Air-Waffe auf Fenster und abgestellte Autos geschossen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung in der Innenstadt lautes Geschrei und verdächtige Geräusche gemeldet. Die Polizei habe daraufhin den Innenhof des Heims im Werra-Meißner-Kreis umstellt und den 55-Jährigen gefahrlos überwältigen können. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. An einem Pkw sei ein leichter Schaden entstanden.