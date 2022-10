Ein 38 Jahre alter Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) ist mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Ein gleichaltriger Mitbewohner habe kurz nach der Tat am Freitagnachmittag der Polizei mitgeteilt, dass er wegen eines bereits länger andauernden Streits auf den Mann eingestochen habe, teilten die Beamten am Freitagabend mit. Der Tatverdächtige wurde in den Polizeigewahrsam gebracht.