Bei einem Unfall in Nordhessen sind drei Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte ein 21-jähriger Mann am Freitagnachmittag an der Anschlussstelle Hessisch Lichtenau West von der Autobahn 44 auf eine Landesstraße abfahren. Dabei habe er einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Autofahrer zu spät bemerkt, der in Fahrtrichtung Kassel auf die Autobahn fahren wollte. An dem Abzweig kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei wurden die beiden Fahrer schwer verletzt. Der 33-jährige Beifahrer des 20-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Alle wurden nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.