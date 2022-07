Ein mit Holzstämmen beladener Lastwagen hat auf der Autobahn 4 in Nordhessen nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug seine Ladung verloren. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte die Polizei am Freitag in Fulda mit. Bei dem Unfall nahe der Anschlussstelle Wommen hätten sich die Holzstämme über die komplette Fahrbahn verteilt. Die Autobahn in Richtung Kirchheim sei wegen der Aufräumarbeiten für eine Stunde gesperrt gewesen. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.