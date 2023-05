Nach Schüssen aus einer Spielzeugwaffe aus einem Auto auf zwei Fußgänger ermittelt die Polizei gegen einen 15-jährigen Jungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Vermutlich habe der Jugendliche am Dienstagabend in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) im Auto eines Freundes mit der Spielzeugpistole hantiert und auf die beiden Passanten geschossen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mit der Spielzeugwaffe könne Gelmunition verschossen werden.