Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der A3 zwischen dem Rastplatz Sessenhausen und der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Auf regenasser Fahrbahn sei ein Mann mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und gegen das Heck eines anderen Autos geprallt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Das Fahrzeug sei dabei auf den Seitenstreifen abgewiesen worden. Dort kam es den Angaben nach zum Stehen. Das Auto des Unfallverursachers blieb demnach schwer beschädigt an der Mittelschutzplanke liegen. Die beiden Fahrer seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden.