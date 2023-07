Den Menschen in Hessen stehen heiße Sommertage bevor. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf 33 bis 36 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Der Tag beginnt demnach sonnig, am Nachmittag kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Örtliche Unwetter mit Sturmböen sind der Vorhersage nach möglich. Eine besonders starke Wärmebelastung erwarten die Meteorologen im Odenwaldkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, in den Kreisen Waldeck-Frankenberg und Bergstraße sowie im Bereich Darmstadt. Dort würden auf alte und pflegebedürftige Menschen "extreme Bedingungen" zukommen. In der Nacht zu Montag sind noch einzelne Gewitter möglich. Es kühlt dabei auf 19 bis 16 Grad ab.