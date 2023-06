Nach einem heißen Sonntag müssen sich die Hessen zum Start in die neue Woche auf mögliche Unwetter einstellen. Während es am Sonntag noch niederschlagsfrei bleibe bei bis zu 32 Grad, bringe die Nacht auf Montag dann mehr Wolken und bereits erste Schauer und einzelne Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit.