Die enorme Hitze in Hessen wird noch bis Donnerstag anhalten. Die Höchstwerte liegen dann voraussichtlich zwischen 35 und 38 Grad, im Süden sind örtlich auch 39 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Am Freitag sinken die Temperaturen auf 26 Grad im Nordwesten und 31 Grad im Süden. Es ist wechselnd bewölkt, zeitweise schauert es. Zum Teil gibt es schwere Gewitter, auch lokale Unwetter mit Starkregen sind nicht ausgeschlossen. Zum Wochenende gehen die Temperaturen weiter auf 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden zurück. Der Himmel präsentiert sich heiter bis wolkig, Niederschläge sind nicht in Sicht.