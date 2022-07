Hessen hat nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den bislang heißesten Tag des Jahres erlebt. Der Hitzerekord für das Land von 40,2 Grad Celsius, gemessen am 25. Juli 2019 an der Wetterstation im Frankfurter Westend, wurde aber deutlich unterschritten. Der Höchstwert am Dienstag wurde nach Angaben des DWD am Frankfurter Flughafen mit 38,4 Grad Celsius gemessen.