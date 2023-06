In einigen Teilen Hessen verursachen Unwetter nasse Keller und diverse Feuerwehreinsätze. Die nächsten Tage sind schöne Sommertage in Sicht.

Nach den zum Teil heftigen Gewittern erwarten die Menschen in Hessen nun freundliche Tage. Dabei wird es sehr warm bis heiß, der Deutsche Wetterdienst kündigte am Freitag für das Wochenende viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad an. Nur im Bergland könne es am Samstag vereinzelt gewittern, die Wahrscheinlichkeit sei gering.

Am Donnerstag hatten vor allem in Südhessen heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel geflutete Keller und Straßen verursacht - und so den Feiertag für einige Hessen überschattet.

In Darmstadt sowie im Landkreis Darmstadt-Dieburg rückten die Feuerwehren ab dem Donnerstagnachmittag zu rund 180 Einsätzen aus, wie der Kreis und die Feuerwehren am Freitag mitteilten. Auch andernorts in der Region lösten Wasserfluten etliche Einsätze aus, zudem ließ starker Wind Bäume umstürzen.

Laut der Feuerwehr kam es in einem Darmstädter Krankenhaus zu einem Wasserschaden, so dass die Aufnahme von Patienten vorübergehend gestoppt wurde. Es sei etwas Wasser in ein Labor eingedrungen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Polizei sprach zudem von hoch gedrückten Gullydeckeln, unter anderem im Kreis Bergstraße. Es gebe Berichte über Hagelkörner in der Größe von Golfbällen. In Raunheim im Kreis Groß-Gerau heulte eine Sirene mehr als 40 Minuten lang, als Ursache wurde ein Blitzeinschlag vermutet. Die Feuerwehr stoppte das Dauer-Heulen, indem sie die Sicherung herausnahm.

In Darmstadt-Wixhausen pumpten die Rettungskräfte Wasser aus einer überfluteten Unterführung, im Landkreis Darmstadt-Dieburg waren vor allem die Gemeinden Eppertshausen, Schaafheim und Otzberg betroffen. So seien alleine in Eppertshausen 40 Einsätze gezählt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach fielen in Schaafheim innerhalb einer halben Stunde 33,8 Liter Regen pro Quadratmeter.

Der Hessentag in Pfungstadt wurde am Donnerstagnachmittag wegen Unwettergefahr kurz unterbrochen, das Gelände wurde geräumt. Besucher und Besucherinnen wurden gebeten, sich in ihr Auto oder das anderer Gäste zu begeben. Nach einer halben Stunde wurde das Fest nach Angaben der Veranstalter fortgesetzt. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Nachmittag vor "extremen Gewittern" in den Regierungsbezirken Darmstadt und Gießen gewarnt. "Schwere Gewitter" waren auch für den Regierungsbezirk Kassel erwartet worden.