Nach viel Sonne und sommerlichen Temperaturen diese Woche wird der Donnerstag in Hessen deutlich kühler und nasser. Es kann kräftige Schauer und vereinzelt auch Gewitter mit Starkregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 16 und 21 Grad, in Gipfellagen um die 15 Grad. In der Nacht zum Freitag erwarten die Meteorologen gebietsweise weitere Schauer, die Temperaturen gehen auf bis zu 10 Grad zurück.