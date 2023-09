Noch mal ins Schwimmbad hüpfen? Anhaltend hochsommerliches Wetter mit Werten bis zu 32 Grad erwarten Meteorologen auch noch am Montag in Hessen. Es soll wieder heiter bis sonnig werden bei nur schwach wehendem Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.