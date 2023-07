Es wird wieder heiß in Teilen Hessens. Nachdem im Osten letzte Schauer abgezogen sind, ist es im Bundesland meist heiter und die Temperaturen steigen auf 27 bis 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag in Offenbach vorhersagte. Die höchsten Werte erwartet der DWD in Südhessen, im höheren Bergland werden es demnach 24 bis 27 Grad. Nachts gehen die Temperaturen auf 13 bis 17 Grad zurück, im nordhessischen Bergland auf 10 Grad. Am Dienstag wird es noch einmal heißer mit Höchsttemperaturen zwischen 31 und 35 Grad, bevor der Mittwoch vergleichsweise kühlere 25 bis 28 Grad bringt.