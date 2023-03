Glatte Straßen und Schnee haben in Hessen am Dienstag zu ersten Verkehrsunfällen geführt. In Ulrichstein im Vogelsbergkreis stießen ein Schneepflug und ein Lastwagen zusammen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens wurde schwer verletzt. Im Landkreis Fulda berichteten die Beamten zudem von drei kleineren Verkehrsunfälle aufgrund der Witterung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte für den weiteren Tagesverlauf in Hessen vor allem im Norden Schneefälle auch in tieferen Lagen an. In höher gelegenen Staulagen sind ab dem Abend bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Es herrscht Glättegefahr. In Südhessen bleibt es bei Temperaturen von bis zu acht Grad dagegen überwiegend trocken. Im Rest des Landes werden zwei bis fünf Grad erreicht. In der Nacht schneit es zunächst im Norden, später mit Regen vermischt auch im Süden. Am Mittwoch fällt vor allem in der Südhälfte Schnee, der in tiefen Lagen in Regen übergeht. Die Temperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.

