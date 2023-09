In Hessen bleibt es zum Start der Woche heiter und freundlich. Die Temperaturen erreichen am Montag Werte zwischen 20 und 23 Grad. Am Morgen kann vereinzelt Nebel auftreten, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilten. Dieser soll sich aber im Laufe des Vormittags verziehen. Es bleibt regenfrei. In der Nacht zu Dienstag kühlt es ab auf 9 bis 6 Grad.