Nach dem sommerlichen Oktober müssen sich die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen auf herbstliches Wetter einstellen. Der Donnerstag bleibe zunächst noch heiter bis wolkig und mit Höchsttemperaturen von 16 Grad auch noch mild, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mit. Zum Abend hin nehme die Bewölkung zu, doch bleibe es noch niederschlagsfrei. Der Freitag wird bei Höchsttemperaturen bis zu 13 Grad schon ungemütlicher. Es werde überwiegend stark bewölkt und gebietsweise könne es schauerartigen Regen geben. Auch der Samstag starte wechselnd bis stark bewölkt und es könne weiter Schauer geben. Im Tagesverlauf lockere es bei Höchsttemperaturen bis 14 Grad auf und dann bleibe es auch niederschlagsfrei.