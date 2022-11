Am ersten Wochenende in November erwartet die Menschen in Hessen ein wechselhaftes Herbst-Wetter. Am Donnerstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter bis wolkig und weitgehend trocken werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15 Grad, in Hochlagen bei 10 Grad. In der Nacht zu Freitag kann es dann gebietsweis zu Regen kommen, die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad ab.

Am Freitag soll es stark bewölkt und regnerisch werden, vereinzelt könne es auch zu Schauern kommen, heißt es beim DWD. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag auf maximal 10 bis 13 Grad ab. Dieser Trend aus Wolken und Regen setzt sich auch am Wochenende fort. Der Samstag starte mit Schauern, im Tagesverlauf soll es dann aber auflockern und weitestgehend trocken bleiben. Am Sonntag bleibt es laut DWD wolkig und vormittags überwiegend niederschlagsfrei, im weiteren Verlauf zieht aber von Westen kommend Regen auf. Die Höchstwerte liegen an beiden Tagen zwischen 9 und 13 Grad.

