Stark bewölkt und regnerisch startet das Wetter in Hessen in die neue Woche. Am Montag sind einzelne Gewitter mit Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Bei Gewittern gibt es demnach starke Böen, sonst wird ein eher schwacher Wind aus Ost bis Südost erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad.