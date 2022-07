Die Hessen müssen an diesem Dienstag besonders schwitzen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für das Rhein-Main-Gebiet und die Bergstraße bis zu 40 Grad an. Das teilten die Meteorologen am Morgen in Offenbach mit. In den übrigen Regionen werden demnach Höchsttemperaturen zwischen 35 und 39 Grad erwartet.