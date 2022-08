In der neuen Woche bleibt in Hessen mit Blick auf das Wetter vor allem eines aus: Regen. Stattdessen soll sich die trockene und warme Luft weiter erwärmen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) Montagfrüh mitteilte. Wegen der Trockenheit herrsche insbesondere in Südhessen hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4-5).