Nach dem schönen Spätsommerwetter wird es in Hessen herbstlicher. Am Sonntag gibt es zunächst vereinzelt Gewitter, dann wird es windig, vor allem in Nordhessen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad, im Bergland 7 bis 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Nacht zum Montag ist dann überwiegend gering bewölkt und niederschlagsfrei. Örtlich kann es zu Nebelfeldern kommen. In Bodennähe wird verbreitet Frost vorhergesagt.

Nach dem schönen Spätsommerwetter wird es in Hessen herbstlicher. Am Sonntag gibt es zunächst vereinzelt Gewitter, dann wird es windig, vor allem in Nordhessen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad, im Bergland 7 bis 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Nacht zum Montag ist dann überwiegend gering bewölkt und niederschlagsfrei. Örtlich kann es zu Nebelfeldern kommen. In Bodennähe wird verbreitet Frost vorhergesagt.

Am Montag ist es nach Auflösung des Nebels in der Nordhälfte wolkig, in der Südhälfte meist heiter. Maximal erreichen die Temperaturen laut DWD dann 9 und 13 Grad. Der Wind weht schwach aus verschiedenen Richtungen. Auch in der Nacht zum Dienstag fällt kein Regen, erneut wird es Nebelfelder und leichten Frost in Bodennähe geben.

Wettervorhersage