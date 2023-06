Nach einem sehr warmen Sonntag können sich die Menschen in Hessen auf eine leichte Abkühlung zu Wochenbeginn einstellen. Während es am Sonntag bei bis zu 33 Grad noch niederschlagsfrei bleibt, bringt der Montag wechselnde Bewölkung und zeitweise durchziehende Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.