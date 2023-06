Blauer Himmel, Sonnenschein und um die 30 Grad: Hessen steht ein richtig schönes Sommerwochenende bevor. Allerdings sind einzelne kurze Gewitter nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Dies gelte ab diesem Freitagnachmittag, dabei seien erneut Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Ansonsten ziehen der Vorhersage zufolge höchstens einige Quellwolken auf und es wird 27 bis 31 Grad warm. Am Samstag können es sogar bis 32 Grad werden, eine geringe Gewittergefahr sieht der DWD im Norden. Viel Sonnenschein gibt es auch am Sonntag und Montag mit ähnlichen Temperaturen.