Die Menschen in Hessen können sich zum Wochenstart auf ein mildes und zum größten Teil niederschlagsfreies Herbstwetter freuen. Nach Auflösung letzter Nebelfelder wird der Montag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Vormittag sonnig. Am Nachmittag könne es dann zunehmend wolkig werden und am Abend im Nordwesten des Landes auch regnen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei 16 bis 18 Grad. In Südhessen kann es sogar bis zu 20 Grad warm werden und in Hochlagen liegen die Temperaturen bei 13 bis 16 Grad. In der Nacht zu Dienstag rechnet der DWD dann wieder mit etwas Regen, es wird stark bewölkt.