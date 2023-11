Die Menschen in Hessen müssen sich in den nächsten Tagen auf Regen einstellen. Die neue Woche beginnt bewölkt und mit Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag vorhersagte. Auch für Dienstag erwarten die Meteorologen gebietsweise leichten Niederschlag. Der Mittwoch soll dann trockener werden. Die Temperaturen werden sich der Vorhersage zufolge am Montag bei vergleichsweise milden 10 bis 12 Grad bewegen. Für Dienstag sind 6 bis 9 Grad vorhersagt, am Mittwoch soll es mit Höchstwerten von 3 bis 5 Grad noch kühler werden. In höher gelegenen Regionen kann es in den Nächten bereits Minusgrade geben, der DWD warnt vor allem im Bergland vor möglicherweise glatten Straßen.