Wetter Regen, dicke Wolken und Sonne in Hessen

Auf einen Wettermix mit Regen, dicken Wolken und auch Sonne müssen sich die Menschen in Hessen am langen Wochenende einstellen. Am Samstag erreichen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 15 bis 17 Grad. Im Tagesverlauf wird es zunehmend niederschlagsfrei.

Am Sonntag soll es nach der Vorhersage der Meteorologen heiter, zeitweise wolkig und niederschlagsfrei bleiben. Es werden Höchstwerte zwischen 15 und 20 Grad erwartet. Auch am Montag wird es kaum regnen, die Temperaturen steigen laut DWD auf bis zu 19 Grad in Hessen.

