Nach den teils ergiebigen Regenfällen der zurückliegenden Tage hat sich die Waldbrandgefahr in Hessen etwas entspannt. Die Waldbrandalarmstufe A könne außer Kraft gesetzt werden, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die zweithöchste Warnstufe hatte seit Mitte Juli gegolten. A bedeutet in Hessen hohe Gefahr, B sehr hohe Gefahr.