Die Menschen in Hessen müssen sich erneut auf Regen und Gewitter einstellen. Am Freitagnachmittag und -abend komme es zu Regenschauern und einzelnen Gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei seien auch Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter und stürmische Böen von 70 Kilometern pro Stunde möglich. Die Temperaturen liegen derweil bei Höchstwerten von 18 bis 22 Grad, auf den Bergen bei 15 Grad. Der Wind sei überwiegend mäßig.

Am Samstag gebe es gebietsweise noch einzelne Schauer. Am Abend klingt der Regen dem DWD zufolge ab. Das Thermometer zeige maximal 19 Grad im Flachland und 14 Grad in Hochlagen an. Dazu gehe ein mäßiger Wind. Am Sonntag sei es dann meist heiter bis sonnig, es bleibe trocken. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 19 bis 22 Grad und in Hochlagen bei maximal 15 bis 18 Grad. Der Wind sei schwach bis mäßig.

Wetterbericht des DWD