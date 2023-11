Die Menschen in Hessen müssen sich auf ein verregnetes Wochenende einstellen. Am Freitag sei erst kaum mit Schauern, zum Abend hin dann aber vermehrt mit Regen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen demnach zwischen 7 und 10 sowie südlich des Mains vereinzelt bis zu 11 Grad. Die Nacht zum Samstag wird voraussichtlich ebenfalls regnerisch.

Am Samstag könne es laut DWD bei wechselnd bis stark bewölktem Wetter zu Regen- oder Graupelschauern kommen. Die Temperaturen erreichen demnach am Samstag noch 7 bis 10 und höchstens 6 bis 9 Grad am Sonntag. Dafür sollen die Schauer in der Nacht zum Sonntag abklingen und auch die Bewölkung auflockern. Tagsüber bleibt es nach Angaben des Wetterdienstes dann voraussichtlich meist niederschlagsfrei.

