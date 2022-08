Zum Wochenstart gibt es in Hessen weiter sommerliche Temperaturen. Überwiegend falle in den kommenden Tagen kein Regen und es könne Temperaturen bis knapp unter die 30-Grad-Marke geben, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mit. Der Sonntag werde heiter bis wolkig und bleibe niederschlagsfrei. Das gleiche gelte für den Montag bis am Abend Wolken von Westen her aufziehen. Am Dienstag werde es dann wechselnd bewölkt. Mit bis zu 29 Grad werden dann aber in den kommenden Tagen die höchsten Temperaturen erreicht.