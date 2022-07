Nach einigen frischeren Tagen dürfen sich die Menschen in Hessen auf ein sommerliches Wochenende freuen. Im Süden des Landes wird es am Freitag bei Höchstwerten von 26 Grad heiter bis sonnig, im Norden bei Höchstwerten von 24 Grad wolkiger mit geringer Schauerneigung, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Aus dem Nordwesten weht ein schwacher, teils mäßiger Wind. In der Nacht zum Samstag bleibt es leicht bewölkt sowie weitestgehend trocken, die Temperaturen sinken aber laut DWD auf bis zu 10 Grad.