Das erste Wochenende nach dem meteorologischen Sommeranfang in Hessen soll vielerorts sonnig und warm werden. Am Samstag können die Menschen sich auf Sonne und Temperaturen bis zu 26 Grad freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Regen sieht die Wettervorhersage für das gesamte Wochenende derweil nicht vor. Am Sonntag erwarten die Meteorologen viel Sonnenschein und Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad. Auch am Montag geht es sommerlich weiter. Die ein oder andere Wolke zeigt sich am Himmel, meist wird es sonnig bei Temperaturen bis 27 Grad.