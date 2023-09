Die Sonne scheint am Himmel. Foto

Sonnenschein und Temperaturen über 25 Grad am Wochenende

Wetter Sonnenschein und Temperaturen über 25 Grad am Wochenende

Die Menschen in Hessen erwartet ein Wochenende mit Sonnenschein. Am Freitag sei es heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regen gebe es keinen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 22 bis 26 Grad, in Hochlagen bei 19 bis 21 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.

Die Menschen in Hessen erwartet ein Wochenende mit Sonnenschein. Am Freitag sei es heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regen gebe es keinen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 22 bis 26 Grad, in Hochlagen bei 19 bis 21 Grad. Dazu wehe ein schwacher Wind.

Am Samstag bleibe es heiter, teils auch sonnig, und weiterhin niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern nach DWD-Angaben auf maximal 24 bis 27 Grad, in Hochlagen auf 21. Dazu wehe erneut schwacher Wind. Der Sonntag sei heiter bis wolkig. Das Thermometer zeigt indes Höchstwerte von 25 bis 28 Grad an. Der Wind bleibe schwach.

Wetterbericht des DWD