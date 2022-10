In Hessen bleibt das Wetter auch zum Ende der Woche überwiegend freundlich. Nach starker Bewölkung und örtlich auch etwas Regen sollte es am Freitag zunehmend heiter bis wolkig werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch regnen soll es dann nicht mehr. Die Werte liegen bei zumeist schwachem Wind sollen bei 21 bis 23 Grad liegen, in Kammlagen bei 20 Grad.