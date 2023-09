In Hessen wird es in den kommenden Tagen sonnig und heiß. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zudem bleibt es trocken. Die Nacht wird meist klar, nur vereinzelt kann sich Nebel bilden. Es kühlt ab auf 17 bis 12 Grad.

Am Mittwoch wird es mit Werten von maximal 31 Grad sogar noch etwas wärmer als am Vortag. Regen fällt laut den Meteorologen im Verlauf des Tages und in der Nacht zu Donnerstag nicht.