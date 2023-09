Das spätsommerliche Wetter in Hessen geht zum Start der neuen Woche zunächst weiter. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach in weiten Teilen des Landes viel Sonnenschein und lediglich ein paar harmlose Schleierwolken. Die Temperaturen dürften auf bis auf 27 Grad steigen, wie der DWD am Samstag mitteilte. Am Feiertag am Dienstag nehme die Bewölkung zu und es könne zu Regenschauern kommen bei maximal 24 Grad. Gebietsweise seien im Bergland Sturmböen möglich. Zum Abend und in der Nacht zum Mittwoch hin lockerten die Wolken dann wieder auf.