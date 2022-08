Angesichts des trockenen Sommers werden auch in den Parks und öffentlichen Gärten in Hessen nicht alle Pflanzen gewässert. "Wiesen werden höchstens an besonders repräsentativen Stellen gesprengt", teilte die Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten Hessen mit Sitz in Bad Homburg mit. "Unsere Bäume und Wälder müssen ihren Wasserbedarf aus dem Grundwasser decken."