Auch wenn die Sonne in Hessen gerade eine Pause macht und auch am Sonntag Wolken am Himmel stehen, bleibt der Rest des Wochenendes nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitgehend trocken. Die Meteorologen erwarten nach Angaben von Samstag nur vereinzelte Schauer im Tagesverlauf. Dabei kommt es zu Höchstwerten zwischen 25 bis 28 Grad, auf der Wasserkuppe ist es mit 22 Grad etwas frischer.