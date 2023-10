Die Menschen in Hessen müssen sich in dieser Woche weiterhin auf viele Wolken und Regen einstellen. Die kommenden Tage bleiben feucht und wechselhaft, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Am Montag gebe es im Süden des Landes teils Dauerregen - bei maximal 12 bis 15 Grad. Auch am Dienstag sei es bei ähnlichen Temperaturen wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem in der zweiten Tageshälfte seien Schauer und einzelne Gewitter wahrscheinlich. In Gewitternähe sowie in Gipfellagen könnten den Angaben zufolge starke Böen auftreten.

Besserung sei auch in den darauffolgenden Tagen nicht wirklich in Sicht, so die DWD-Expertin. Zwischendurch könne es zwar immer mal Auflockerungen geben, längere Sonnenphasen seien aber nicht zu erwarten.

