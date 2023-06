Viel Sonne in Hessen erwartet

Wetter Viel Sonne in Hessen erwartet

Die Menschen in Hessen können sich die kommenden Tage auf sonniges und überwiegend trockenes Wetter einstellen. Am Mittwoch werden Höchsttemperaturen zwischen 23 Grad im Norden und 26 Grad im Süden erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im höheren Bergland werden Höchstwerte von um die 20 Grad erwartet. Dabei bleibt es sonnig und niederschlagsfrei.

Auch der Donnerstag wird bei Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad sonnig. In höheren Lagen liegt die Maximaltemperatur bei 19 Grad. Es kann zu einzelnen schwachen Schauern kommen. Am Freitag soll es ebenfalls viel Sonne geben. Lediglich ab dem Nachmittag sind im Nordosten einzelne Schauer möglich, ansonsten bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad, in Hochlagen sind 22 Grad zu erwarten.

