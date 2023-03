Die Menschen in Hessen müssen sich am Donnerstag auf stürmisches Wetter und einzelne Gewitter einstellen. Der Tag starte mit vielen Wolken und Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Später können kräftige Gewitter mit Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometern auftreten. Die Temperaturen steigen auf maximal 16 bis 18 Grad. In der Nacht zu Freitag sollen die Schauer nachlassen. Die Temperaturen fallen dabei auf 10 bis 7 Grad.