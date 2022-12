Viele Wolken und leichter Schnee am Wochenende in Hessen

Am dritten Adventswochenende erwartet die Hessen graues und kaltes Wetter mit leichten Schneeschauern. "Das Weihnachtsmarktwetter ist nicht schlecht, vor allem wenn man Kälte mag", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag gebe es viele Wolken mit wenig Auflockerungen - bei Temperaturen von maximal ein bis vier Grad. In der Nacht ziehe bei Frost und Glätte schwacher Schneefall auf.

Am Samstag ist es laut DWD erneut stark bewölkt. Örtlich schneie es ein wenig. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen minus ein und plus zwei Grad. Zum dritten Advent gehe es ähnlich weiter, so der Experte. Zeitweise sei wieder etwas Schnee oder Schneegriesel mit Glätte möglich. Die Plusgrade seien seltener und Dauerfrost sei nicht ausgeschlossen.

