Wolkig, aber immerhin weitgehend trocken wird der Weihnachtsabend in Hessen. Tagsüber kann es noch vereinzelt regnen, wie der DWD am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 6 Grad. Am Abend und in der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 4 Grad, im höheren Bergland auf 3 Grad. Später zieht aus Südwesten Regen heran.

Am ersten Weihnachtsfeiertag an diesem Sonntag ist es stark bewölkt und bei Höchstwerten zwischen 9 und 12 Grad regnet es zeitweise, der Süden bleibt ab dem Nachmittag weitgehend niederschlagsfrei. Zugleich wird es windig. Über die Kammlagen wehen laut DWD einzelne starke bis stürmische Böen. Ähnlich sieht das Wetter der Vorhersage zufolge am zweiten Weihnachtsfeiertag aus.

